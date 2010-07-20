Азаров поедет в РФ говорить о высоких технологиях

В сентябре в ходе визита премьер-министра Украины Николая Азарова в Москву могут быть подписаны соглашения о сотрудничестве в высокотехнологических отраслях. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в РФ Владимир Ельченко, который сегодня прибыл в Москву, пишет УНИАН. «Во время последнего визита нашего премьер-министра в Москву было договорено, что следующий визит Николая Яновича Азарова намечен на сентябрь – к этому времени договорено, что те проекты конкретных соглашений по авиации, судостроению, космосу и атомной энергетике будут доработаны и, возможно, часть из них, а может быть и все, будут подписаны», - сказал Ельченко. Он отметил, что точные сроки визита Азарова в РФ пока не определены, но, вероятнее всего, визит состоится в начале сентября.