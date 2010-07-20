Украина должна сама есть свой хлеб - министр

Главнейшая задача министерства аграрной политики и органов исполнительной власти на местах - направить усилия на расширение внутреннего рынка и усовершенствовать его экспортную составляющую. Об этом сегодня в ходе селекторного совещания с регионами сообщил министр аграрной политики Николай Присяжнюк, пишет ИМК. (Это должно делаться. - Ред .)... приводя к мировым стандартам экспортную логистическую инфраструктуру, строительство и расширение портовых терминалов и линейных элеваторов, путем уменьшения расходов на транспортировку, - отметил чиновник.