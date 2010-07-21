Украинцы считают, что субсидии не защитят от повышения цен на газ - опрос

С 17 по 18 июля 2010 года Институт Горшенина провел телефонный опрос на тему: «Повышение цен на газ для населения». Согласно результатам опроса, более 70% украинцев считают, что повышение тарифов существенно отразится на их семейном бюджете. Как следствие - значительная часть респондентов считает, что будет испытывать трудности с оплатой услуг ЖКХ по новым тарифам, сообщает ИА «Интермедиа консалтинг» со ссылкой на пресс-службу учреждения. Если сегодня полностью или частично тарифы оплачивают около 90%, то после планируемого повышения смогут оплачивать около 70% населения. При увеличении цен на отопление и горячую воду на 20-25%, что прогнозируемо Министерством ЖКХ, полностью оплачивать эти услуги планируют 41,2% украинцев. Частично оплачивать собираются 30,1% респондентов, а 6,9% - не планирует их оплачивать вообще. Затруднились ответить, в каком объеме будут оплачивать услуги ЖКХ в случае повышения цен на них, 21,8% граждан. Большинство украинцев (76,5%) считают, что субсидии, объявленные правительством, не смогут защитить малообеспеченных от последствий повышения цены на газ. Из них 59,2% дали ответ «точно нет» на этот вопрос, 17,3% - «скорее нет». Считают, что льготы и субсидии смогут защитить малообеспеченных, только 6,9% украинцев. Из них 5,1% ответили на вопрос «скорее да», 1,8% - «точно да». Затруднились ответить на этот вопрос 16,6% респондентов. Всего, согласно случайной выборке, было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает + / -3,2%.