Средняя зарплата украинца составляет 3,5 тысячи гривен - Госкомстат

Средний доход одного украинца составляет 3506 гривен. Об этом сообщает Госкомстат, пишет «Сегодня». По последним данным, наибольший доход в 2010 году у жителя Киева – в среднем он составляет 8230 гривен. Наименьший доход у жителя Тернопольщины – всего 2219 гривен. Больше 4 тысяч дохода, кроме киевлян, имеют жители Донбасса – их средний доход насчитали в размере 4229 гривен. Немного не дотягивает до 4 тысяч доход жителей Запорожской и Днепропетровской областей – 3811 и 3979 гривен соответственно. Кроме того, больше 3 тысяч гривен дохода у жителей Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской областей, а также Севастополя. От 2500 до 2800 гривен получают жители Черкасской, Черниговской, Ровенской, Кировоградской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Ивано-Франсковской, Хмельницкой областей. Немногим большие, чем у жителей Тернопольщины, доходы у проживающих в Черновицкой, Херсонской и Закарпатской областях.