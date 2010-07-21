Газовый сектор Украины живет по законам УССР - эксперт

Решение о повышении тарифов на газ на 50% с 1 августа лишь немного улучшит ситуацию в компании НАК «Нафтогаз Украины». А наиболее оно выгодно монопольному поставщику ресурса - «Газпрому». При этом данное решение лишь в определенной степени отвечает требованиям Международного валютного фонда. Об этом заявил во время пресс-конференции в «Главред-медиа» эксперт по вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский. Решение о повышении тарифов на газ для населения является шагом, вырванным из контекста реформирования газового сектора Украины. Поскольку эта реформа связана не только с поднятием цены на газ, отметил эксперт. «Это - слишком прямолинейный подход нынешнего правительства. Однако одним только повышением цен можно лишь немного замедлить проблемы украинского газового сектора. Но глобально это не решает проблем, которые накапливались в течение многих лет», - заметил эксперт. Кроме того, Соколовский отметил, что сегодня украинский газовый сектор функционирует по принципам УССР, поскольку до сих пор функционирует та же нормативная база, которая существовала в советские времена. А новый закон о функционировании газового сектора, по словам эксперта, принципиально не изменил ситуацию.