По статистике доходы украинцев выросли на 13%

По итогам первого квартала 2010 г. доходы населения в Украине составили 216,498 млрд грн, что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Государственный комитет статистики Украины, пишет УНИАН. В частности, по Донецкой области доходы населения по итогам 1-го квартала т. г. составили 24,097 млрд грн (на 13% больше, чем за первый квартал 2009 г.), в г. Киев – 31,702 млрд грн (+13%), по Днепропетровской области – 17,725 млрд грн (+15%). Самые низкие доходы в 1-м квартале т. г. получили жители г. Севастополь – 1,734 млрд грн (+20%). Имеющиеся доходы населения по итогам 1-го квартала т. г. составили 161,07 млрд грн, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. Имеющийся доход на одного украинца также увеличился на 16%, по сравнению с первым кварталом 2009 г., и составил 3,507 тыс. грн. Самый большой имеющейся доход на одного украинца зафиксирован в г. Киев - 8,231 тыс. грн, самый низкий - в Тернопольской области - 2,219 тыс. грн.