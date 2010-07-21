Кабмин принял людоедское решение - эксперт

Решение о поднятии цен на газ для населения на 50% директор Института трансформации общества Олег Соскин назвал «несправедливым» и «абсолютно неприемлемым». Об этом он заявил во время пресс-конференции в «Главред-медиа». Эксперт отметил, что нынешнее правительство проводит ту же экономическую политику, что и предыдущее: «Оно уменьшает цену газа для олигархических групп, то есть владельцев металлургических, трубных, химических заводов, горно-обогатительных комбинатов, коксохимов и сахарных заводов». Но при этом, по словам господина Соскина, правительство «ориентировано на продолжение эксплуатации широких слоев украинского населения». «Кардинальным планом по повышению ограбления украинцев является абсолютно людоедское решение по повышению с 1 августа цены на газ для потребителей, для всех рядовых украинских граждан», - отметил он. Эксперт убежден, что этот шаг означает «полный коллапс для среднего класса, а также мелкой и средней национальной буржуазии». «Они не смогут этого выдержать. Себестоимость всей их продукции вырастет минимум на 40%. Потому что энергетическая составляющая коммунальных услуг (электричество, вода, перевозка) сидит во всей продукции», - объяснил Соскин.