В Украине хорошие законы, но они не работают - эксперты

Участники инвестиционного форума «Украина-Германия: общие проекты в биоэнергетике» должны в среду завершить подготовку к реализации проектов и прямые переговоры с инвесторами и финансовыми учреждениями ФРГ, пишет «Німецька хвиля». А уже через несколько месяцев новые проекты в отрасли биоэнергетики будут готовы к реализации. Об этом заявил председатель Ассоциации участников рынка альтернативного топлива и энергии Украины Виталий Давий. Его мысль поддержал и представитель немецкой стороны Андреас Шютте, который назвал форум «замечательной бизнесовой площадкой для диалога и личных контактов между инвесторами и компаниями, которые реализуют проекты по биоэнергетике». Наиболее приоритетными направлениями развития биоэнергетики в Украине на форуме назвали использование биомассы, аграрных отходов в качестве энергоресурса, сжигания и гранулирования древесных отходов и биогаза. Виталий Давий сообщил, что в настоящее время наблюдается активизация продажи электроэнергии по «зеленому тарифу», которую производят на малых гидроэлектростанциях и на биогазовом оборудовании. Андреас Шютте отметил, что немецкие компании считают украинское законодательство в сфере возобновляемщй энергии и биомассы одним из наиболее прогрессивных в Европе и положительно оценивают внедрение «зеленого тарифа» на электроэнергию и льготы для предприятий, внедряющих проекты по биоэнергетике. В то же время немецкие предприниматели пожаловались на нехватку полноценной имплементации этого законодательства и его соблюдения государственными органами. Но «украинская законодательная основа достаточно привлекательна для инвесторов», - отметил Шютте.