Объем неплатежей из-за поднятия цены на газ может вырасти - эксперт

Поднятие цены на газ может увеличить количество неплатежей. Об этом сказал эксперт по энергетическим вопросам Александр Нарбут, информирует ИА «Интермедиа консалтинг». «Нынешнее состояние дел на пользу тем людям, которые руководят этой ситуацией. Конечно, повышение цены может более углубить ситуацию, т.е. без кардинальных изменений модели рынка природного газа Украины получить какой-то заметный положительный эффект для потребителей Украины, для программы энергосбережения, для программ добычи природного газа, не удастся. Таким образом, может быть поставлен диагноз неэффективной государственной политике в газо-энергетической сфере», - отметил эксперт. На уточняющий вопрос корреспондента ИМК, увеличится ли все же количество должников из-за поднятия цены на природный газ для населения, А.Нарбут ответил: «Я в этом случае говорю не о количестве должников, а о количестве долгов. Само количество должников может не измениться, а вот объем неплатежей может вырасти».