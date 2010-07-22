Государство способно компенсировать дорогой газ – КПУ

Себестоимость газа, добываемого в Украине, составляет 230 гривен. Об этом в эксклюзивном комментарии ИА «Интермедиа консалтинг» заявил народный депутат от КПУ Евгений Царьков. «Мы точно знаем, что Украина потребляет из теплокоммунэнерго, и в наших конфорках 18,5 млрд кубометров газа - это по данным, заложенным в советской расчетной системе. А Украина добывает самостоятельно от 19,8 до 20,5 млрд кубометров газа, при этом его себестоимость - это я как член Временной следственной комиссии (Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования состояния функционирования газотранспортной системы Украины и обеспечения газом потребителей в 2008-2009 гг. - Ред.) могу заявить официально - в районе 230 гривен. Даже если ставить сегодня рентабельность на уровне 20-30% газодобытчикам Украины, то мы способны в наши конфорки и теплокоммунэнерго компенсировать тот дорогой газ, который сегодня по мировым ценам», - отметил Е.Царьков. По словам парламентария, подобная ситуация сложилась и вокруг производства электроэнергии. «Себестоимость произведенного киловатта на Южноукраинской АЭС составляет 4,8 копейки, а мы платим по 25, 35 и 40 (копеек. - Ред.)», - отметил он.