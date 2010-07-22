Убытки украинских банков продолжают расти

В январе-июне 2010 года банковская система Украины увеличила суммарные убытки до 8,306 млрд грн ($1,05 млрд) с 7,473 млрд грн за январь-май этого года. Об этом сообщили в Нацбанке Украины, передает Левый берег.. Как отмечает регулятор, в первом полугодии 2009 года суммарные убытки банков достигали 14,321 млрд грн. Из-за финансово-экономического кризиса банковская система работает убыточно второй год подряд. Так, в прошлом году она получила рекордные за последние 15 лет убытки в размере 31,5 млрд грн ($3,9 млрд) по сравнению с прибылью на 7,3 млрд грн в 2008 году. Примечательно, что в прошлом году каждый третий из 179 действующих банков Украины оказался в минусе. Между тем, в сообщении Нацбанка говорится, что банкам пока не удается восстановить докризисную деятельность: их доходы сократились на 9,5% к уровню первого полугодия 2009 года. Расходы также сократились - на 14,9%. Но их основную часть - почти 75% - по-прежнему составляют существенные затраты на формирование резервов под проблемные кредиты - 23,337 млрд грн - и процентные расходы на привлеченные средства - 31,757 млрд грн. Напомним, что ранее НБУ сообщил, что из-за кризиса суммарный объем чистых активов банков по данным на 1 июля сократился на 0,2% к началу года, а кредитный портфель - на 4,1%. По данным регулятора, удельный вес проблемных активов банковской системы достигает 14%.