Деньги закончатся осенью

Очевидно, не зря данные о росте (то есть падении) ВВП с недавних пор стали информацией под грифом «секретно», как и оперативные данные о поступлениях в бюджет, а также другие экономические показатели, которые раньше можно было без проблем получить из официальных источников. Хоть и без подробных цифр, специалисты-экономисты констатируют очевидное: угрожающий рост дефицита бюджета, который будет только увеличиваться. По данным статистического комитета СНГ, обнародованным 2 июня, украинская экономика с начала 2009 года представляет наихудшие результаты среди всех стран СНГ. По этим данным, все макроэкономические показатели Украины оказались значительно ниже, чем у соседей. Например, падение промышленного производства в стране по сравнению с январем-апрелем прошлого года составляет 32%, тогда как усредненный показатель по СНГ – вдвое меньше. Такая рецессия в Украине объясняется тем, что национальные прибыли напрямую зависят от экспорта и определенных отраслей, – металлургии, химии и машиностроения, которые переживают кризис. Помимо прочего, для Украины неудачно складывается ценовая конъюнктура на внешних рынках. «Первый и главный бюджетообразующий показатель – это ВВП, – объясняет заместитель председателя бюджетного комитета ВР Александр Пеклушенко. – Нынешний бюджет спланирован с учетом темпов роста ВВП 0,4%. Правительство не зря закрыло информацию по ВВП и выполнению бюджета: показатель в 0,4% никак не выходит ни по результатам года, ни по полугодичным итогам. Мой собственный прогноз: страна не дополучит ВВП по меньшей мере 10%. То есть не хватит как минимум 30 млрд грн налогов только из-за столь стремительного падения ВВП...» Прогноз экс-министра финансов Виктора Пинзеника еще более пессимистичный: он заявляет, что реальный дефицит бюджета сегодня – по меньшей мере 14%. «Цифра огромная – страна такой раньше не знала, – говорит он в интервью газете “Левый Берег”. – Но главная опасность – отсутствие источников финансирования. Остатков денег на счетах нет, приватизации – нет. Остается одно – печатный станок...» По данным Пинзеника, с начала года уже напечатаны 24 млрд грн. Чем можно перекрыть растущий бюджетный дефицит при условии, что промышленность переживает кризис, и отрасли, которые обеспечивают поступление налогов, находятся в стагнации? Во-первых, введением новых налогов – начиная от повышения акцизов и заканчивая усилением налоговой дисциплины – что и демонстрирует правительство, несмотря на то, что подобные меры убивают украинскую экономику. Во-вторых – внутренними и внешними займами. Но! Внутри страны даже правительству дешевле, чем под 20–22%, никто кредиты не даст: чтобы покрыть нынешний дефицит в 30 млрд грн, взяв такие кредиты, следует сразу закладывать 36 млрд, которые придется возвращать. Зарубежные заимствования можно взять под 6,7% под гарантии правительства. Накопленный внешний долг в $20 млрд с учетом кредита МВФ не могут выплачивать без потерь для социальных направлений, финансирования системы здравоохранения и тому подобное. К тому же, главным условием МВФ при предоставлении очередных траншей является сбалансирование Пенсионного фонда, который должен работать исключительно за счет пенсионных взносов, а не бюджетных средств. Второе условие – повышение цен на газ для населения. Эти условия, как утверждают народные депутаты, руками которых правительство пытается провести эти непопулярные меры, на данный момент выполнить невозможно – никто на это не пойдет в преддверие президентских выборов. Кроме всего прочего, задачей номер один при предоставлении кредита является капитализация банков, для чего необходимо 44 млрд бюджетных средств, которые смело можно прибавить к уже названному дефициту в 30 млрд грн. Эти 44 млрд «аукнутся» в следующем году, когда этот долг придется возвращать. «Самый прагматичный и самый оптимистичный прогноз таков: страна “вырулит“ с нехваткой средств в 20 млрд грн, – говорит Александр Пеклушенко. – Такого не было никогда – мы всегда перевыполняли бюджет! Бюджет на 95% состоит из зарплат, пенсий и социальных выплат. А это значит, что как только мы ощутим его дефицит, это моментально отразится на этих выплатах... Первая “железобетонная брыла” дефицита упадет уже в сентябре, а пик бюджетного коллапса придется на ноября-декабрь...» Кроме того, осенью начинается отопительный сезон, а значит – очередная серия уже традиционных газовых войн с Россией. НАК «Нефтегазу Украины» в который раз напомнят о долгах за уже потребленный газ. Эксперты говорят, что погашение задолженности «Нефтегаза» перед «Газпромом» происходит за счет стоимости транзита будущих периодов, то есть это заложенный скрытый дефицит. Ввиду этого, неизвестно, каким образом «Нефтегаз» будет возвращать кредиты, предоставленные ему Сбербанком. Кстати, западные аналитики считают, что вероятность дефолта компании по своим обязательствам в конце года чрезвычайно велика. Директор фонда по внешним связям МВФ Керолайн Аткинсон уже объявила, что МВФ намеревается ухудшить свой прогноз падения ВВП Украины за нынешний год. По ее словам, основными причинами падения ВВП могут стать трудности с выполнением бюджета и удовлетворением финансовых нужд «Нефтегаза Украины», который является монополистом на газовом рынке страны. Все это сказано в канун визита миссии МВФ, которая должна была состояться на этой неделе и оказалась под угрозой срыва: МВФ обеспокоен отсутствием официальной информации относительно падения ВВП и финансового положения «Нефтегаза Украины». Именно во время этого визита должно быть принято решение о перечислении третьего транша в $3,2 млрд, который планировали использовать на латание дыр в украинском бюджете. При этом президентская кампания неотвратимо приближается: она состоится при любых условиях, и облегчить себе жизнь сегодня (правда, заложив почву для больших проблем в будущем), перенеся выборы главы государства в парламент, политикам уже не удастся. Как со всем вышеприведенным багажом входить в кампанию, которая обещает быть едва ли не самой жесткой из всех, которые видела Украина? Речь идет даже не о традиционном в электоральные периоды популизме, для которого нет ни средств, ни возможностей, – он просто не будет восприниматься людьми, которые ежедневно сталкиваются с объективными реалиями и вряд ли поверят сладким обещаниям. Наверное, этот привычный метод будет заменен усиленными в разы взаимными обвинениями, которыми политические силы и кандидаты будут забрасывать друг друга. И, похоже, шансов на то, что перед угрозой абсолютного обвала политические и экономические элиты объявят перемирие и совместно будут искать пути для выхода из кризиса, забыв хотя бы на миг о собственных интересах и амбициях, немного. В свое время Шарль де Голль говорил, что в политике приходится предавать либо свою страну, либо своих избирателей, и выбирал второе. Украинские политики в ослеплении борьбой могут не заметить, как утратят все – и власть, и избирателей, и страну...