Азаров констатировал, что его не все поняли

Премьер-министр Украины Николай Азаров заявляет об отсутствии объективных экономических предпосылок для роста задолженности по выплате зарплат. Об этом Азаров заявил сегодня во время совещания по вопросам ликвидации задолженности по выплатам зарплат и подготовки народного хозяйства к работе в осенне-зимних условиях, сообщает УНИАН. «Задолженность растет на фоне роста экономической активности предприятий, денежные доходы населения выросли за первые шесть месяцев на 17%, выросли выплаты по заработной плате, по пенсиям, то есть объективных оснований для роста задолженности нет», - сказал Азаров. В частности, по его словам, в Тернопольской, Херсонской, Житомирской, Ивано-Франковской, Запорожской и Винницкой областях задолженность по зарплате увеличилась на 2-3%. «Пусть этот рост небольшой – на 2-3%, но это свидетельствует о том, что руководство областей вместе с руководителями отраслей не прилагают необходимых усилий», - считает премьер. Азаров считает, что «не все поняли, что за решение этой задачи будет серьезный спрос». При этом премьер обратил внимание на тот факт, что Генеральная прокуратура возбуждает уголовные дела по фактам невыплаты зарплаты. «Но нас интересует не количество возбужденных уголовные дел, а реальное сокращение задолженности», - подчеркнул премьер.