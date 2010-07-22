Кабмин, чтобы закрыть шахты, будет продавать землю

Кабинет Министров выделил из стабилизационного фонда государственного бюджета Министерству угольной промышленности 286,138 млн гривен для финансирования проектов ликвидации шахт в 2010 году. Об этом говорится в распоряжении правительства № 1459 от 14 июля, которым утвержден перечень шахт, проекты ликвидации которых финансируются в 2010 за счет стабфонда, сообщают Українські Новини. Кабмин распорядился направлять средства, поступающие в стабфонд от приватизации госимущества, продажи земучастков несельскохозяйственного назначения или прав на них, а в случае нехватки средств - за счет поступлений от целевого размещения государственных ценных бумаг. Перечень содержит 103 шахты, 2 шахтоуправления, 1 угольный разрез, а также 1 госпредприятие в составе производственного объединения по добыче бурого угля. Напомним, Минуглепром считает ключевым направлением реформирования отрасли приватизацию экономически эффективных государственных угольных предприятий и ликвидацию бесперспективных.