Лукашенко: Нам чужды «шкурные интересы»

Беларусь никогда «не преследовала какие-то шкурные интересы, развивая Таможенный союз и идя на интеграцию», в том числе в Союзе Беларуси и России.Об этом на встрече с заместителем генерального секретаря ЕврАзЭС Сергеем Глазьевым в Минске заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, сообщает Би-Би-Си. «Мы абсолютно не собираемся тормозить процессы, которые начались, но будем требовать, чтобы и партнеры выполняли свои обещания и договоренности», - подчеркнул Лукашенко Напомним, в июле Беларусь ратифицировала Таможенный кодекс, который, по мнению экспертов, более выгоден в экономическом отношении Минску, нежели Москве.