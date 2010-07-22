Премьер не собирается тянуть долги в новый год

Премьер-министр Украины Николай Азаров требует от предприятий теплокоммунэнерго и водообеспечения ликвидировать задолженности по оплате за природный газ и электроэнергию. Об этом Азаров заявил сегодня во время совещания по вопросам ликвидации задолженности по выплатам зарплат и подготовки народного хозяйства к работе в осенне-зимних условиях. «Предприятия теплоснабжения оплатили 55% стоимости потребленного газа. Это как понимать? По электроэнергии, особенно водоканалы», - сказал Азаров. Премьер подчеркнул, что ликвидировать задолженности за потребленные газ и электроэнергию необходимо до конца 2010 года. «В 2010 году мы должны эту проблему закрыть, в 2011 год эти долги не потянем с собой, мы все их закроем в этом году. На этом и нужно сосредоточиться», - отметил он.