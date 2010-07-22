ЕБРР спрогнозировал повышение ВВП Украины

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2010 году на уровне 4% и улучшил его на 2011 год до 4,1% с 4%, сообщает «Интерфакс-Украина». Согласно обнародованному в четверг июльскому обновлению региональных макропрогнозов банка, по итогам четвертого квартала текущего года рост ВВП Украины по отношению к аналогичному периоду 2009 года составит 6%, а по итогам четвертого квартала 2011 года - снизится до нуля. По его оценкам, в первом квартале этого года рост ВВП Украины составил 4,9%, тогда как во втором он замедлился до 2,3%, а в третьем – ускорится до 2,9%. ЕБРР напоминает, что в четвертом квартале 2009 года падение ВВП составляло 7%, годом ранее – 8%. Отметим, правительство прогнозирует рост ВВП Украины в 2010 году на 3,7% после его падения в 2009 году на 15,1%. С учетом падения в 2009 году ВВП страны снизился до 63%-го уровня 1990 года, что соответствует показателю на конец 2005 года. По данным премьер-министра Николая Азарова, рост ВВП в первом полугодии 2010 года составил 6,3%.