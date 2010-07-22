Сегодня происходит тупое печатание гривни - эксперт

22 июля 2010, 23:29

Когда НБУ рапортует, что у него увеличились золотовалютные резервы, то это не актуальное увеличение, поскольку это деньги, которые пришли, как краткосрочные под размещение облигаций, с другой стороны, это средства, которые зашли от оффшорных, полулегальных компаний. Такое мнение выразил директор Института трансформации общества Олег Соскин, информирует РБК-Украина. «Никаких структурных экономических движений на рынках не происходит. Ни на рынке земельной недвижимости, ни на ипотечном, ни на рынке развития капитала, ни на рынке рабочей силы. Все это, наоборот, замерло или уменьшилось. При этом нет и прямых иностранных инвестиций. Заходят, так называемые, краткосрочные портфельные инвестиции. При этом, НБУ позволяет некоторым корпорациям размещать свои облигации через гривневый механизм. Оффшорные компании приходят в Украину с горячими долларовыми активами, которые скупаются на межбанке, и поэтому кажется, что есть избыток доллара. А на самом деле его нет», - отметил он. При этом, по словам эксперта, происходит девальвация гривни, которая может привести к тому, что экономика Украины лопнет. «Сегодня происходит тупое печатание гривни. Рост объема денежной массы за полгода с января по июль составил с 487,5 млдр грн до 533 млрд. Таким образом, было пущено в обиход 46 млрд грн. Что касается напечатанной наличности, если на 1 января 2010 г. было 157 млрд грн, то на 1 июля 2010 г. стало 168,3 млдр. Мы можем говорить о том, что на 11,3 млрд напечатали гривни. Стельмах, вместо того, чтобы привязать гривну, сделав ее стабильной, к валютной корзине, привязывает нацвалюту к доллару и мы снова превращаемся в полигон для мировых спекулянтов. Фактически сегодня надувается огромный гривневый пузырь. Нельзя двигаться путем девальвации гривни, иначе экономика Украины, которая и так занимает последние места с мировых рейтингах, фактически, лопнет», - резюмировал он.

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