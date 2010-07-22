Тигипко рассказал, на сколько увеличится внешний долг Украины

К концу года, после получения всех ожидаемых внешних кредитов, объем внешнего долга Украины может увеличиться до 40% внутреннего валового продукта (ВВП). Об этом сегодня журналистам заявил вице-премьер-министр Украины Сергей Тигипко, передает УНИАН. Он высказал уверенность в том, что Совет директоров Международного валютного фонда 28 июля примет положительное решение о выделении Украине очередного кредита стэнд-бай, из которого лишь малая доля пойдет на покрытие дефицита бюджета, а также часть на выплату процентов по прежней программе сотрудничества с МВФ.