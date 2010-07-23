Таиланд намерен купить 121 украинский бронетранспортер

Таиланд намерен закупить для своей армии 121 украинский бронетранспортер (БТР) на сумму 4,6 млрд бат ($142,5 млн). Ведущая англоязычная газета Таиланда Bangkok Post со ссылкой на источник в вооруженных силах сообщила, что «глава армии Анупонг Паойинда решил потратить неизрасходованный бюджет армии на 2010 год на закупку 121 БТР из Украины», а постоянный секретарь минобороны Апичарт Пенкитти подтвердил, что армия уже получила одобрение министерства на эту покупку и располагает для этого достаточными средствами, информирует Коммерсант-Украина. «Потребности страны возросли, и, судя по всему, она интересуется украинской бронетехникой», – прокомментировал действия тайских военных эксперт Центра исследования армии, конверсии и разоружения Сергей Згурец. Издание также отмечает, что три года назад тайская армия заказала у Украины 96 бронетранспортеров модели БТР-3Е1 на сумму около 4 млрд бат ($123,8 млн). Однако эти машины не поступили в Таиланд из-за проблем с двигателями. «Этот контракт до сих пор выполняется. Подтверждением тому является отсутствие данных по нему в отчетах ООН за 2008 год», – отметил Згурец. По словам источника Коммерсант-Украина в Министерстве обороны Украины, задержка с поставкой БТР-3Е1 связана с тем, что Германия отказалась поставлять в Украину комплектующие военного назначения, на которые распространяются ограничения. Собеседник Ъ отметил, что в связи с этим украинская сторона все еще завершает сборку 96 БТР, закупленных тайской стороной в 2007 году. Заинтересованность Таиланда в БТР-3Е1 объясняется дешевизной украинских машин. «Канадские машины замечательные, однако за одну и ту же сумму можно приобрести в два раза меньше бронетранспортеров из Канады, чем из Украины», – заявлял в 2007 году тогдашний министр обороны Таиланда Бунрод Сомтас.