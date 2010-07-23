НБУ отмечает уменьшение убыточности банков Украины

Чистый убыток банков Украины в январе-июне 2010 года составил 8,3 млрд грн, что на 42% меньше, чем за аналогичный период 2009 года (14,3 млрд грн). Такие данные обнародовал Национальный банк Украины на своем официальном сайте, пишет «Зеркало недели». По информации Нацбанка, доходы банков в первом полугодии 2010 года сократились на 9,5% по сравнению с соответствующим периодом 2009 года — до 65,2 млрд гривен, расходы — на 14,9%, до 73,5 млрд гривен. Согласно сообщению, в июне 2010 года чистый убыток банков снизился до 832,9 млн гривен с 2,326 млрд гривен в мае текущего года. В 2010 году процентные расходы вновь вышли на первое место по весомости в структуре расходов (43,2%). Отчисления в резервы, занимавшие основную часть расходов в кризисный период, по состоянию на 1 июля 2010 года составили 31,8%. Ранее НБУ сообщил о том, что доля просроченной задолженности в Украине в июне 2010 года возросла на 0,1 процентных пункта и к 1 июля составила 10,8% общей суммы выданных кредитов. Как сообщалось, Национальный банк внес изменения в инструкцию о порядке регулирования деятельности банков, установив, в частности, минимальный размер регулятивного капитала банка (Н1) в размере 120 миллионов гривен.