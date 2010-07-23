Украина и Беларусь договариваются о транзите электроэнергии

Беларусь и Украина продолжают переговоры о транзите украинской электроэнергии в Литву. Об этом сообщил генеральный директор ГПО «Белэнерго» Алексей Ширма, сообщает Лига. Как передает белорусское телеграфное агентство «Белта», при этом Ширма напомнил, что на уровне представителей министерств энергетики Беларуси, Украины и Литвы была создана рабочая группа, которая разработала договорную схему торговли электроэнергией в трехстороннем формате. Однако, по его словам, «по не зависящим от белорусской и литовской сторон причинам Украина данную схему пока не реализует».