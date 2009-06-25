Кому нужны проверки на «Укртатнафте»?

В первую очередь следует заметить, что представители ГКЦБФР, а именно два сотрудника центрального аппарата Комиссии Р.Машуренко и В.Безкровный, а так же три сотрудника отделения Госкомиссии в Полтавской области, пытались начать проверку ЗАО «Укртатнафта», предварительно не уведомив его руководство о таком своем намерении. Выглядело это странно, поскольку по закону в случае не только плановых, но и внеплановых «ревизий» со стороны ГКЦБФР проверяемый объект всегда должен быть уведомлен о подобных намерениях Комиссии. Не менее настораживающим было и то, что у прибывших на «Укртатнафту» представителей ГКЦБФР при себе не было надлежащим образом оформленных документов, в том числе и тех, которые подтверждали бы согласованность организованной ими проверки с вышестоящим руководством. Даже цель проверки не была сформулирована. Убедиться в том, что появившаяся на «Укртатнафте» группа проверяющих действовала далеко не «по долгу службы», можно было не только в виду упомянутых моментов. В качестве обоснования своих намерений организовать проверку на ЗАО «Укртатнафта» и, что главное - приостановить оборот его простых именных акций, возглавляемые Машуренко ревизоры привели следующее: провести такую проверку на «Укртатнафте» ГКЦБФР попросили в НАК «Нафтогаз Украины». Подобная информация вызвала недоумение, поскольку «Нафтогазу» сейчас просто невыгодно инициировать приостановку обращения акций этого ЗАО. Известно, что НАК заинтересована в покупке акций «Укртатнафты», продажа которых с аукциона назначена на 27 июня. На торги будут выставлены 18,3% акций ЗАО, и Национальная акционерная компания подала заявку на участие в торгах. При таких обстоятельствах инициирование «Нафтогазом» изъятия из обращения акций, на которые он же и претендует, выглядело нелогичным. Собственно, именно в виду таких несоответствий, а самое главное из-за ненадлежащим образом оформленных документов представители «Укртатнафты» отказали «проверяющим» в предоставлении затребованной последними документации ЗАО. Объяснение происходящему в тот день на «Укртатнафте», скорее всего, следовало бы искать в истории взаимоотношений украинской компании с ее татарскими акционерами. Как известно, после смены менеджмента компании, который работал исключительно в интересах татарской стороны, последняя осуществила целый ряд недружественных действий против ЗАО, тем самым, затруднив его работу – начиная от блокирования поставок нефти и заканчивая грязной PR-кампанией. Принимая во внимание эти обстоятельства, равно как и неубедительность доводов инициаторов проверки, было вполне естественно заподозрить, что на самом деле их действия не имели никакого отношения к мнимому предписаниям как руководства «Нафтогаза», так и ГКЦБФР, а осуществлялись по наставлению татар. Вполне возможно, что организация «ревизионного мероприятия» была делом тех чиновников Госкомиссии, которые остались на должностях после смены ее руководства, и пытаются по максимуму использовать свое служебное положение в меркантильных целях, пока это еще можно сделать. В контексте перспектив проведения аукциона по продаже акций «Укртатнафты», на который, кстати, не допущены третьи лица, которые не владеют акциями ЗАО, а «Нафтогаз», как акционер ЗАО, будет иметь приоритетное право на приобретение акций, резонно заключить, что с помощью описанной псевдо проверки ГКЦБФР татарские акционеры пытались сорвать покупку акций. Собственно, другого объяснения тому, что упомянутые работники Госкомиссии по ценным бумагам действовали самовольно, и без надлежащего на то предписания вышестоящего руководства, найти пока невозможно. Все свидетельствует о том, что заинтересованные в срыве аукциона татарские акционеры (АО «Татнефть») достигли договоренности с отдельными представителями ГКЦБФР, чтобы те, вопреки государственным интересам, поспособствовали срыву важного аукциона. Фактически, таким образом, предпринимается попытка воспрепятствовать восстановлению нормальной работы крупнейшего в стране Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, что в контексте нынешнего скачка цен на топливо, да и в преддверии уборочно-посевной кампании может угрожать Украине весьма плачевными последствиями. В сложившейся ситуации не следует упускать из виду и то, что кроме татар в срыве покупки акций «Укртатнафты» НАКом могут быть заинтересованы не только татарские акционеры ЗАО, но и высокопоставленные чиновники правительства, имеющие свои интересы в топливно-энергетическом комплексе. Среди них вполне может фигурировать тот же вице-премьер-министр Александр Турчинов, который сейчас курирует в Кабмине данную сферу. Все это свидетельствует о том, что сейчас представители украинской власти, как бы не пытались убедить народ в своем стремлении работать на благо страны, продолжают мотивировать свою деятельность исключительно личными интересами. Случай же с работниками ГКЦБФР, которые решились затеять незаконную игру за спиной у своего руководства, наглядно продемонстрировал, что коррупция поглощает госаппарат Украины с «низов».