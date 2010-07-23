О создании газотранспортного консорциума с ЕС и РФ почти договорились?

Правительство рассчитывает в ближайшее время договориться о создании газотранспортного консорциума между Украиной, Европейским союзом и Российской Федерацией. Об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в интервью газете «Киевский телеграф», сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций секретариата Кабмина. «Мировая практика знает примеры, когда подобные переговоры ведутся годами, а затем в течение дня достигается результат. Мы же пока продолжительность переговоров измеряем месяцами, однако рассчитываем, что в ближайшее время все-таки договоримся», - заявил глава правительства, отвечая на вопрос о ходе переговоров по созданию международного газотранспортного консорциума. Он сообщил, что по этому вопросу проведено несколько раундов переговоров с Россией и с Евросоюзом. По словам премьер-министра, Украина предлагает России предоставить гарантии транзитных поставок, «например, на протяжении 10 лет прокачивать через нашу территорию 150 млрд кубов газа ежегодно», а Евросоюзу – «гарантировать закупку этого объема». «Без одного из трех партнеров никакой газотранспортный консорциум создать не получится. А поскольку есть три партнера, то, соответственно, у каждого есть свои интересы, и процесс достижения договоренностей осложняется», - сказал Азаров. Комментируя предложение главы правительства РФ Владимира Путина объединить российский «Газпром» и «Нафтогаз Украины», Азаров отметил: «Это была не шутка. Процесс создания транснациональных объединений характерен для глобальной экономики. Только у нас его искусственно будут политизировать. Но я всегда подчеркиваю, что необходимо все просчитать по одному «железному» принципу: насколько это отвечает стратегическим интересам Украины».