Минэкономики обещает перевыполнить план

В Министерстве экономики Украины ожидают, что по итогам текущего года сальдо торгового баланса Украины будет положительным и может достичь в среднем уровня 1 млрд долларов. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил заместитель министра экономики Валерий Мунтиян, сообщает УНИАН. «По нашим прогнозам, оно будет положительным… Где-то миллиард долларов США», - сказал Мунтиян. При этом он не исключил, что по позитивному прогнозу сумма положительного сальдо может увеличиться до 1,6-1,8 млрд долл. Напомним, согласно утвержденным правительством макропоказателям на 2010 год, отрицательное сальдо внешней торговли по итогам года ожидается в размере 1,9 млрд долларов.