Бойко: Газовые деньги пойдут на газ

Главная цель оптимизации тарифов - вывести их на экономически обоснованный уровень и за счет этого получить дополнительные средства для увеличения собственной добычи, тем самым не кормить иностранного производителя, а дать возможность зарабатывать деньги людям в нашей стране. Об этом, как сообщили «Главреду» в пресс-службе Минтопэнерго, заявил сегодня на брифинге министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко. Он отметил, что в Украине сложилась непростая ситуация, когда она вынуждена покупать больше импортного газа. «У нас действительно сложилась сложная ситуация, поскольку мы должны закупать больше импортного газа. И это было главной причиной, что МВФ нас упрекал: вы не развиваете собственную добычу (газа), исходя из того, что низкая цена. Я хочу напомнить, что у нас средняя цена реализации по стране была 580 грн за 1000 кубов. При этом россияне, которые добывают 600 млрд кубов газа, а не 20, как мы, продавали своему потребителю, своему населению в Белгородской области рядом с нами, газ по 870», - отметил Бойко. В то же время, по его словам, даже после повышения тарифов, стоимость газа для населения в Украине будет ниже, чем в Европе и в постсоветской стране. Министр также рассказал, куда будут направлены средства, полученные после повышения тарифов. «Они (средства) пойдут на увеличение добычи газа в собственной стране. Приблизительно 1 млрд 200 млн в этом году пойдут на освоение лицензии, принадлежащей государству, - в Азовском и Черном морях. Это Суботино, Штормовое, Одесское, все месторождения, которые, по нашему мнению, при условии вложения денег, дадут дополнительное количество газа и позволят нам обеспечить нашего потребителя своим газом, а не переплачивать за границу», - заявил Бойко.