Гривна понемногу берет у доллара свое

Курс гривны на межбанковском валютном рынке в пятницу укрепился до 7,8970 грн/долл. - с 7,8980 грн/долл. по итогам торгов в предыдущий день, сообщает «Интерфакс-Украина». По словам операторов валютного рынка, котировки в финальной части торгов составили 7,8965-7,8975 грн/долл. Национальный банк Украины в пятницу выходил на рынок с покупкой валюты по курсу 7,8970 грн/долл., тогда как в четверг – по курсу 7,8973 грн/долл. Курс гривны на межбанке с начала года укрепился на 1% (с 7,9750 грн/долл.). «С начала июля на межбанковском валютном рынке Украины предложение иностранной валюты превышает спрос на нее. Нацбанк Украины осуществляет интервенции по покупке иностранной валюты с целью пополнения международных резервов», - сообщается на веб-сайте Нацбанка.