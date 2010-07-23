Бойко обещает защитить людей от тарифов

Министр топлива и энергетики Юрий Бойко заявляет, что правительство разработало механизм, который защитит людей от увеличения тарифов на голубое топливо. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе Минтопэнерго. «Была проведена очень большая работа, и нами разработана очень четкая и эффективная система защиты людей, которые не могут оплачивать увеличенную сумму», - сказал министр. Бойко подчеркнул, что постановлением Кабинета Министров был уменьшен порог для получения дотации. Кроме того, по словам министра, будет значительно упрощена процедура их получения. «Анализ показал: через чрезмерно бюрократизированную систему оформления дотации многие люди, которые имели право их получать, просто не ходили их оформлять. Поэтому будет существенно упрощен механизм получения дотаций. Будет действовать принцип так называемого «единого окна». И, я уверен, эта система защитит людей», - заявил министр.