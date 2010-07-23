Профсоюзы готовятся «дать Киеву сигнал»

Федерация профсоюзов Украины (ФПУ) намерена бороться с антисоциальной политикой власти и противостоять поднятию цен на газ для населения на 50%. Об этом в интервью «Главкому» рассказал председатель ФПУ Василий Хара. В частности, он напомнил, что ФПУ уже выразила свой протест о нарушении процедуры повышения тарифов на газ для населения и в Кабинете Министров создана рабочая группа во главе с Сергеем Тигипко для рассмотрения требований профсоюзов. В скором времени, по словам главы профсоюзов, ФПУ планирует провести пикетирование зданий всех гособладминистраций, чтобы «дать сигнал Киеву», что регионы не довольны решением правительства. «Хотя, в принципе, тема поднятия тарифов такова, что ее надо было обсуждать. Еще до повышения мы выражали готовность ее обсуждать при соблюдении, как минимум, трех условий. Первое – снизить порог получения субсидий для населения. Второе – упростить процедуру получения субсидии. Эти два пункта вроде бы выполнены. Третье – из-за чего мы и восстали, чтобы повышение цены на газ касалось имущих слоев населения. То есть мы требовали, повысить цену только тем, кто потребляет большое количества газа – собственникам особняков и дворцов. Рост тарифов не должен был коснуться людей, получающих минимальную зарплату», - сказал Хара. Он также напомнил, что у представителей ФПУ были переговоры и с министерством труда и социальной защиты. «Люди, на уровне заместителей министра, не могли дать нам элементарного ответа на вопрос, какие меры Кабмин предпринимает для смягчения социального удара по населению. Хуже всего, что на вопрос о том, предусмотрены ли в бюджете дополнительные средства на увеличение количества субсидий и их размера, вразумительного ответа так и не последовало», - сказал глава ФПУ. «Сейчас складывается такая картина, что профсоюзы ведут переговоры с правительством, но окончательного решения пока нет», - отметил Хара. - Мы понимаем, что Украине нужны 15 миллиардов МВФ, и повышение тарифов связано именно с их требованием. Экономика Украины доведена до такого состояния, что без внешней помощи мы очень долго будем выкарабкиваться из ситуации, в которой оказались. Мы были готовы к диалогу. Если бы правительство Николая Азарова изначально не игнорировало социальных партнеров, а вело бы переговоры, то мы бы нашли точки соприкосновения».