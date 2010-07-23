Премьер поздравил трех милионников и двухмиллионника

Премьер-министр Украины Николай Азаров поздравил аграриев Донецкой, Запорожской, Одесской областей и Крыма с достижениями в сборе нового урожая зерна. Соответствующую правительственную телеграмму глава Кабмина послал в облгосадминистрации и Совет министров АРК, сообщили «Главреду» в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата КМУ. В частности, аграриев Донецкой, Запорожской области и Автономной Республики Крым Азаров поздравил с намолотом первого миллиона тонн зерна нового урожая, а Одесской - с намолотом второго миллиона тонн зерна. Премьер отметил, что работники агропромышленного комплекса этих регионов одержали большую трудовую победу в сборе нынешнего урожая. Азаров также заявил, что такой выдающийся результат удалось достичь благодаря умелой организации труда, внедрению современных технологий выращивания зерновых культур, полной самоотдаче и ответственности за порученное дело. «От имени правительства искренне благодарю работников села за самоотверженный труд, желаю крепкого здоровья, добра, благополучия и последующих успехов на хлебной ниве», - отметил Азаров в поздравительной телеграмме.