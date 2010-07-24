Испанская компания намерена построить два курорта в Крыму

Компания «Joy Asset Management» (Испания) намерена инвестировать 8 млн евро в создание двух курортных комплексов в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Совета Министров Крыма, ссылаясь на встречу первого заместителя председателя Совета министров АРК Павла Бурлакова с испанскими бизнесменами во главе с генеральным директором компании «Joy Asset Management» (финансовые инвестиции) Арно Сент-Полом, пишет Корреспондент. «Мы имеем несколько инвестиционных групп, которые готовы вкладывать деньги в Крым. При получении необходимой информации мы готовы инвестировать, начиная с сентября, 8 млн евро для создания двух курортных комплексов», - цитирует пресс-служба Арно Сент-Пола. Гендиректор компании отметил, что в Крыму есть огромные возможности для реализации инвестиционных проектов. Одной из сфер сотрудничества Сент-Пол назвал развитие инфраструктуры, которая позволит увеличить приток туристов в Крым. Генеральный директор подчеркнул, что для активного и плодотворного сотрудничества необходима общая стратегия развития Крыма. Напомним, что Эстония заинтересована инвестировать в недвижимость, расположенную преимущественно на территории Крыма и Карпат, переработку отходов и энергетику. Как сообщалось ранее, на базе Балаклавского района Севастополя, по словам главы Севастопольской горгосадминистрации Валерия Саратова, может быть создан курорт государственного значения.