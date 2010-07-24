У «Газпрома» худший показатель добычи газа за историю отрасли

Добыча «Газпрома» впервые в 2010 году упала ниже показателя прошлого года, который стал худшим в истории российской газовой отрасли Так 21 июля «Газпром» добыл 1059,4 млн. кубометров, тогда как в тот же день 2009 года добыча составляла 1067,4 млн. кубометров, пишет «Дело». При этом 20 июля 2010 года российский концерн добыл 1062,1 миллиона кубометров по сравнению с 1035,1 миллиона кубометров 20 июля 2009 года. С начала года добыча газа «Газпрома» значительно превосходит показатели 2009 года, когда был зафиксирован рекордно низкий уровень добычи в 891,7 миллиона кубометров газа. Однако если в прошлом году добыча газа «Газпрома» прошла годовой минимум 21 июня и с тех пор нарастала, то в этом году до настоящего времени продолжается снижение добычи. Причиной снижения производства стала установившаяся в мае в России и Европе жаркая погода, снизившая спрос на газ среди потребителей «Газпрома». В 2009 году «Газпром» добыл 461 миллиард кубометров газа, что на 16 процентов меньше показателей предыдущего года.