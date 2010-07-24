На имущество предприятий ИСД наложен арест

Департамент Государственной исполнительной службы Министерства юстиции наложил арест на имущество Днепровского металлургического комбинат им. Дзержинского (Днепродзержинск, Днепропетровская область), Алчевского металлургического комбината (Луганская область) и Краматорского металлургического завод им. Куйбышева (Донецкая область), входящих в Индустриальный союз Донбасса. Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник в Минюсте. По его словам, арест был наложен в связи с исполнением решений судов по взысканию с указанных предприятий долгов за сырье, которые в сумме составляют около 1,7 млрд. гривен. В частности, по Алчевскому меткомбинату арест был наложен на все недвижимое имущество предприятия в пределах 1,4 млрд грн. По Краматорскому метзаводу арестовано имущество на 40,9 млн грн, и по ДМК Государственная исполнительная служба наложила арест в пределах 226,6 млн грн. Департамент ГИС, как сообщил источник, также запретил предприятиям отчуждать имущество в пределах сумм долга. На данный момент пресс-служба корпорации «Индустриальный союз Донбасса» не комментирует информацию.