На Раду и ГУД потратят 646 миллионов

Премьер-министр Николай Азаров велел Минфину передать Верховной Раде 53 млн 521,2 тыс. гривен, Госуправлению делами – 4 млн 908 тысяч. В целом подписанное Азаровым постановление КМУ №597 «Некоторые вопросы выполнения Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» предусматривает передачу разным госучреждениям общей суммы 645 миллионов 618 тысяч гривен из бюджетной программы «Государственные капитальные расходы». Документ опубликован на официальном сайте Верховной Рады. В частности нардепы на «осуществление законотворческой деятельности Верховной Рады Украины» получат 53 млн 85 тыс., да еще 439 тысяч на «обслуживание деятельности ВР». ГУД на «обслуживание деятельности Президента, Администрации Президента и других государс венных органов» подбросили 185 тысяч, 198 тысяч – на «медицинское обслуживание нардепов и руководящего состава органов государственной власти», и более 4,5 млн на «финансовую поддержку санаторно-курортных заведений Государственного управления делами». Львиную долю последней суммы, а именно 4 миллиона гривен, съест «проектирование и сооружение здания для размещения службы комендатуры на территории дома отдыха «Конча-Заспа». Также премьер приказал Минфину внести соответствующие изменения в роспись государственного бюджета. Для сравнения: этот же документ предполагает выделение 4 млн 800 тыс. гривен Национальной академии медицинских наук по бюджетной программе «Реконструкция сооружений, в том числе детского кардиологического центра, и приобретение оборудования Института безотлагательной и восстановительной хирургии имени В.К. Гусака» Как сообщал УНИАН, другим постановлением №624 от 21 июля Кабмин затвердил мероприятия по организации работы по предоставлению населению жилищных субсидий в упрощенном порядке. В частности документ предусматривает, что средства на изготовление материалов по этой программе - 6,596 млн грн заберут из программы «Ежегодная разовая денежная помощь ветеранам войны и жертвам нацистских преследований».