Украинскую гривню признали недооцененной валютой

Американский журнал The Economist обновил свой Индекс биг-мака. Согласно ему, украинская валюта недооценена на 51%. К тому же гривня, согласно индексу, является второй по недооцененности валютой в мире, передает ТСН. Индекс Big Mac рассчитывается на основе цены известного гамбургера в ресторанах McDonald's в разных странах. За основу берется цена биг-мака в США, где он стоит 3,73 доллара. Если в какой-то стране биг-мак дороже, значит, валюта этой страны переоценена, если же меньше (как в случае с Украиной), значит, местная валюта недооценена, и курс доллара в этой стране должен быть ниже. В Украине биг-мак стоит 14,5 гривни, то есть 1,84 доллара. При курсе доллара в 7,9 гривни национальная валюта недооценена на 51%. Значит, доллар в Украине должен стоить 3,88 гривни.