Джарты и Лужков подписали документ о сотрудничестве Москвы и Крыма

Глава правительства Крыма Василий Джарты и мэр Москвы Юрий Лужков сегодня подписали Программу сотрудничества между Советом министров АРК и правительством Москвы на 2011-2013 годы. Документ подписан в рамках Соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарно-культурной областях, которое было подписано в 1998 году, сообщает УКРИНФОРМ. «Думаю, развитие сотрудничества с Москвой в экономике, в социально-культурном направлении, станет рывком для развития Крыма. Мы очень серьезно на это настроены», - сказал Джарты. Лужков отметил, что правительство Москвы, которому принадлежат четыре здравницы в Крыму, приобрело пятое санаторно-курортное учреждение и готово продолжать инвестировать в рекреационный комплекс Крыма. Он также выразил уверенность, что смена государственной власти в Украине после президентских выборов, на которых победил Янукович, станет началом «новой эры» в развитии российско-украинских отношений. Лужков заявил, что поддерживает решение руководства Украины и России возобновить работу над проектом строительства моста через Керченский пролив, разделяющий территорию двух государств. «Это потрясающее по выгодности дело. Это сокращение на тысячу километров пути следования Лондон - Индия и развитие восточной части Крыма», - сказал Лужков. По мнению Джарты, главная цель подписания программы межрегионального сотрудничества с Москвой - ускорить экономическое развитие Крыма, а значит - повысить уровень жизни населения автономии.