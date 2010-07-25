Завод «Росинка» приобретет кипрская компания

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение компании Apresto Investments Limited (г. Лимасол, Кипр) на приобретение акций ОАО Киевский завод безалкогольных напитков Росинка (г. Киев). Сделка обеспечивает покупателю превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитента, сообщает ИА «Интермедиа консалтинг», ссылаясь на пресс-службу АМКУ. Напомним, завод Росинка начал работать в 1960-х годах, специализируется на производстве безалкогольных напитков. С 2007 года Росинка входит в состав группы Orangina Schweppes Group.