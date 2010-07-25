87% украинских компаний ожидают ухудшения экономической ситуации - опрос

Только 8% украинских предпринимателей считают, что в 2010 г. улучшилась экономическая ситуация. При этом 63% отмечают ухудшение финансово-экономической ситуации в стране. Таковы результаты опроса «Business Conditions Survey: Russia and Ukraine», проведенного компанией Appleton Mayer с 5 по 19 июля с.г. При этом в России улучшение экономической ситуации отметили 26% респондентов, сообщает РБК-Украина. Среди основных проблем, с которыми компании столкнулись в течение последних шести месяцев 2010 г., большинство респондентов отметили: ограниченный доступ к кредитным/инвестиционным ресурсам, усиление налогового давления, падение спроса на целевых рынках, коррупцию и рост цен на базовые ресурсы. При проведении оценки основных составляющих делового климата самые низкие итоговые баллы получила Украина. Здесь самые низкие баллы получили: защита прав собственности и иностранных инвестиций (1,3), деятельность законодательной и исполнительной власти в сфере улучшения делового и инвестиционного климата (1,5), налоговая система (1,9), государственная регуляторная политика в сфере хозяйственной деятельности (2,0). Опрос показал, что 44% компаний, работающих в России, и 53% компаний из Украины по результатам 2010 г. ожидают уменьшения прибыли. Также 87% опрошенных в Украине компаний ожидают ухудшения ситуации до конца года, а верят в улучшение только 2%. Представители крупного бизнеса тоже не сильно верят в кардинальные изменения: 13% компаний ожидают улучшения ситуации, при этом 49% считают, что ситуация ухудшится.