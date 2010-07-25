Украина подпишет соглашение о зоне свободной торговли с СНГ

До конца года Украина подпишет соглашение о зоне свободной торговли со странами СНГ. Об этом заявил замдиректора Департамента торгово-экономических отношений со странами СНГ и РФ Министерства экономики Владимир Шевченко, сообщает ЛИГАБизнесинформ со ссылкой на «1+1». Он сообщил, что на последнем раунде переговоров, которые проходили 15-16 июля в Москве, представители стран дискутировали по этому вопросу. «Скажем так, есть пессимистический и оптимистический взгляды. Оптимистичный - конец этого года, это я говорю о дате подписания. Пессимистический - это первая половина следующего года», - отметил Шевченко. Как известно, ранее первый вице-премьер Андрей Клюев заявил, что Украина поддерживает инициативу России о завершении до конца 2010 года разработки проекта нового договора о зоне свободной торговли СНГ.