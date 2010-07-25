Путин и Янукович обсудили объемы закупок трубной продукции

Премьер России Владимир Путин на встрече с президентом Украины Виктором Януковичем обсудил объемы закупок трубной продукции. Об этом премьер РФ заявил журналистам по завершении рабочего визита в Украину, сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу российского правительства. «Украинцы просят увеличить или не снижать объем покупаемой в Украине нашими нефтегазовыми компаниями трубной продукции», - отметил Путин. «Виктор Федорович передал мне письма украинских трубников с благодарностью за то, что мы увеличили объем закупок, с просьбой оставить этот объем на ближайшее время», - сообщил он. Премьер РФ уточнил, что пятницу в Челябинске он встречался с металлургами и трубными компаниями и все это «живой процесс, от решения вопросов в рамках которого зависят судьбы предприятий». «Мы смотрели с Виктором Федоровичем, в каком объеме, что мы готовы согласовать», - рассказал Путин. «Да, там есть определенные противоречия и между предприятиями, и между нашими министерствами, но они носят, можно сказать, «семейно-бытовой характер». Мы находим развязки взаимоприемлемые и даже выгодные», - добавил он. Премьер РФ уточнил, что российские предприятия «предпочитают покупать значительный объем в Украине»: «Имею в виду и ценовые показатели, и качество, и наши особые отношения с Януковичем».