«Нафтогаз» хочет вернуть РУЭ в два раза меньше газа

Руководство Минтопэнерго и НАК «Нафтогаз Украины» ведут переговоры с «Газпромом» и «РосУкрЭнерго» о способах выполнения решения Стокгольмского арбитражного суда о возврате 12 млрд кубометров газа. Об этом рассказал «Коммерсант-Украина» высокопоставленный источник в министерстве. «За этот газ уже было заплачено $1,7 млрд. Их можно учесть как 6,8 млрд кубометров по нынешним ценам. Тогда придется возвращать меньше, – рассказал собеседник. – Или пусть нам вернут деньги, тогда мы вернем газ». По словам источника, переговоры, начавшиеся на прошлой неделе, будут продолжены. В «Газпроме» и РУЭ в неофициальных беседах факт ведения переговоров подтверждают. «Наша цель – сделать так, чтобы интересы всех сторон были учтены и газ был возвращен», – говорит источник «Ъ» в РУЭ. Высокопоставленный источник «Ъ» в «Газпроме» уточняет, что сейчас обсуждаются несколько возможных схем возврата средств НАК. Напомним, в начале июня этого года Стокгольмский арбитражный суд обязал «Нафтогаз» вернуть РУЭ 12,1 млрд кубометров газа с учетом пени. Если сделать это сейчас, у Украины возникнут проблемы в отопительном сезоне, считает член комитета Верховной рады по вопросам ТЭК Александр Гудыма. «А 5,2 млрд кубометров можно вернуть безболезненно, тем более если удастся договориться о возврате в течение, например, полугода», – утверждает он. Юридически у РУЭ нет шансов забрать газ без подтверждения решения Стокгольмского суда на территории Украины, отмечает управляющий партнер Astapov Lawyers Андрей Астапов: «Поэтому для компаний лучше найти компромисс». В свою очередь начальник аналитического отдела ИК «Брокеркредитсервис» Максим Шеин напоминает, что сейчас «Газпром» ведет переговоры о слиянии с «Нафтогазом», поэтому стороны не заинтересованы в ухудшении взаимоотношений.