КРУ поймало Госрезерв на многомиллионной афере

Генпрокуратура и Контрольно-ревизионное управление Украины разоблачили еще одну аферу на рынке мяса, в которой фигурирует Госкомитет по материальному резерву, пишет »Дело». Так, Госрезерв заплатил частной донецкой компании «Продукты питания» 36 млн грн за услуги по хранению 64 тыс. тонн мяса Госрезерва на протяжении 2008 года. Однако, как установили Генпрокуратура и Контрольно-ревизионное управление, резервное мясо на самом деле все это время находилось в холодильных камерах государственной компании «Комбинат Новый» (входит в систему Госрезерва), а не частной фирмы. Таким образом, бюджетные деньги были заплачены за несуществующие услуги. Заключение фиктивной сделки пришлось на время проведения правительственной кампании по стабилизации цен на рынке мяса. Напомним, в апреле 2008-го своим распоряжением Кабмин разрешил Госрезерву начать реализацию мяса предприятиям мясоперерабатывающей промышленности «для стабилизации внутреннего рынка». Было необходимо пополнение государственных запасов. Тогда-то и была осуществлена закупка 64,5 тонн мяса, переданного на хранение «Продуктам питания». Как поясняли в 2008 году в Госрезерве, распродажа и закупка мясных продуктов «освежают запасы, наполняют внутренний рынок, ликвидируют дефицит». Как выяснили позже в прокуратуре, в договоре на хранение не была указана стоимость этой услуги. Сумма стала известна лишь после смены руководства в Госрезерве. В декабре 2008-го место главы комитета вместо Михаила Поживанова занял Сергей Ганжа, и вероятно, новое руководство отказалось оплатить услуги коммерческой компании. Фирма «Продукты питания» обратилась в суд в начале 2009 года, где потребовала свыше 36 млн грн. Во столько коммерсанты оценили стоимость хранения товара. Хозсуд Киева принял сторону коммерческой компании, и Госрезерв заплатил деньги. Однако уже через месяц КРУ установило, что мясо на самом деле хранилось в морозильных камерах пункта ответственного хранения госпредприятия «Комбинат Новый», который входит в систему Госрезерва. Эта стало основанием для повторного рассмотрения судом обстоятельств дела. В результате Хозсуд Киева своим решением от 1 июля 2010 года обязал донецких бизнесменов вернуть государству 36 млн грн.