ЕБРР: Украина – самая уязвимая в регионе

Европейский банк реконструкции и развития обнародовал обновленный прогноз относительно экономических перспектив стран деятельности банка на 2010 и 2011 годы, пишет «Немецкая волна». Согласно прогнозу, в подавляющем большинстве стран региона выздоровление экономик прогрессирует. Это касается и Украины, уверенность в рынке которой, согласно банку, вернулась после президентских выборов. К стране также опять пошли потоки капиталов, в частности, по мере того, как власть сосредоточилась на определении, а недавно и начала фактическое внедрение структурных реформ и программы укрепления финансовой системы страны, отмечают специалисты банка. ЕБРР указывает, что позитивный эффект для Украины имела договоренность с Международным валютным фондом относительно новой ссуды stand-by на почти 15 миллиардов долларов. Однако уровень уязвимости украинской экономики и дальше оценивается как высокий. Невзирая на то, что в целом в регионе деятельности ЕБРР прогнозы относительно роста валового внутреннего продукта на 2010 и 2011 годы снижено, для Украины на этот год он остается тем самым, что был ранее: рост ВВП будет составлять 4 процента. А прогноз роста на 2011 года улучшил на 1 десятую процента - до 4,1 процента.