Украина может потерять половину урожая?

Из-за сильных дождей и жары урожайность зерновых на Днепропетровщине уменьшилась на 15 процентов, а почти половина собранного зерна не может считаться продовольственным. Похожая ситуация и во многих других регионах, отмечает «Немецкая волна». «Из-за неблагоприятной погоды зерно портится. Его поражает плесневой грибок, после чего оно становится пригодным только на фураж», - рассказал заместитель руководителя управления сельского хозяйства Днепропетровской ОДА Василий Приходько. По его словам, в некоторых хозяйствах грибком пораженно до половины собранной пшеницы и почти две трети ячменя. Суммы убытков, которые следует ожидать, чиновники пока не называют, лишь говорят, что они будут значительными. На элеваторах рассказывают, что такая ситуация добавляет им работы. Зерно, которое сюда свозят, придутся дополнительно просушивать и обрабатывать. Подобная ситуация сложилась во многих регионах, где выращивают зерно, говорит Василий Приходько. По его словам, хотя дефицит продовольственного зерна специалисты не прогнозируют, в Киеве все же рассматривают возможность снижения стандартов для продовольственного зерна. В Институте зернового хозяйства говорят, что даже пораженное грибком зерно навредить здоровью человека не может. Но у него снижаются показатели содержимого клейковины и белков, потому мука из такого зерна не подходит для выпечки хлеба, утверждает заместитель директора этого института Михаил Шевченко. Как отмечает специалист, доводить такую муку до соответствующих стандартов можно с помощью определенной примеси.