Украина откажется от «коньяка», но за деньги

Украина будет требовать материально-финансовые компенсации за отказ от «географических названий», в частности, «шампанского» и «коньяка», в ходе переговоров с Европейским союзом относительно зоны свободной торговли (ЗСТ). Об этом сообщил министр аграрной политики Украины Николай Присяжнюк, пишет «РБК-Украина». Присяжнюк опроверг информацию о том, что Украине точно придется отказаться от таких названий, как «шампанское» и «коньяк», чтобы вступить в ЗСТ. «Мы нашли обоснование, что мы можем производить продукцию под этими названиями. Предусмотрено, что если страна до подписания протокола о ЗСТ, свыше 10 лет производила продукцию под теми или иными названиями, по большому счету, она может продолжить ее производить. Если евросообщество будет настаивать, и нам придется пойти на уступки, мы будем требовать здесь как раз материально-финансовых компенсаций. Мы можем получить при подписании протокола о ЗСТ срок, через сколько мы уже не можем выпускать эту продукцию, то есть срок перехода на новые названия. А можем, получив финансовую компенсацию, сразу прекратить», - сказал министр. В то же время он отметил, что понимает, что «может быть политическая воля для подписания протокола, и в той или иной мере нам придется уступить».