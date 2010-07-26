Украина открыла дорогу для экспансии «Газпрома» - эксперт

Подписанный в июле украинским Президентом Виктором Януковичем закон о реформе газового рынка открывает дорогу к экспансии на нем российскому газовому монополисту - компании «Газпром». Об этом говорится анализе эксперта Центра восточных исследований (OSW, Варшава) Анны Гурской, пишет УНИАН. Эксперт отметила, что принятый и подписанный 16 июля закон формально отвечает принятой Брюссельской декларации с марта 2009 года - которая предусматривает введение европейских стандартов на газовом рынке в Украине - но настоящие изменения будут зависеть от последующих шагов украинских властей. В первую очередь, речь идет о реальном выделении компании - оператора газотранспортной системы из компании «Нафтогаз Украины» и предоставлении на равных условиях доступа к газопроводам и хранилищам всем участникам рынка. Эксперт обратила внимание, что в принятом законе не принято во внимание требование другой директивы Европейской комиссии, которая ограничивает доступ на рынок инвесторов, не имеющих разделенных компаний по транспортировке, добыче и продаже газа. «Таким образом, даже при частичной либерализации рынка, закон открывает дорогу к экспансии «Газпрома» на украинской рынок, которая в последнее время ограничивалась», - отметила аналитик. Она напомнила, что, несмотря на имеющуюся лицензию на продажу в Украине 7,5 млрд кубометров газа, в прошлом году российский «Газпром» продал лишь 2,8 млрд кубометров «голубого топлива». Эксперт также отметила, что, несмотря на запись в законе о свободном выборе продавца и поставщика газа, на практике их деятельность регулируется подконтрольной правительстве Национальной комиссии по рынку электроэнергии. Кроме этого, конкуренцию будет ограничивать действующий порядок, согласно которому, все компании, добывающие газ в Украине с более чем 50% долей государства, обязаны продавать топливо «Нафтогазу». Эксперт отметила, что закон может привести к либерализации газового рынка Украины, но в то же время на практике часть его запасов может использоваться властью для распределения рынка по собственному усмотрению. «Принятые решения являются в значительной мере результатом действий ЕС и давления МВФ на украинское правительство. Они указывают на заинтересованность властей поддерживать сотрудничество не только с Москвой и «Газпромом», но также и с Западом», - отметила аналитик.