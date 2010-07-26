Новые тарифы на ЖКУ начнут действовать с октября

Министр жилищно-коммунального хозяйства Украины Юрий Хиврич в интервью газете Сегодня рассказал, что новые тарифы на ЖКУ вступят в силу с 15 октября, когда начнется отопительный сезон. «У нас нет другого выхода. Изменение цен на тепло и горячую воду – это регуляторный акт, который должен пройти обсуждение в течение двух месяцев, начиная с 1 августа, когда НКРЭ довела цены до затрат. Повышение стоимости тепла и горячей воды будет от 20 до 30% в зависимости от региона, эти цифры еще рассчитывают специалисты. Это только газовая составляющая (в среднем 53% от себестоимости), значит, берем половину», - сказал министр.