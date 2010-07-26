Правительство не передумало вводить пеню за неуплату ЖКУ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства подготовило законопроект, которым предлагает ввести пени за просрочку оплаты жилкомуслуг. Об этом в интервью Сегодня сообщил министр ЖКХ Юрий Хиврич. «Думаю, что с 1 января 2011 года пеня вернется. Что касается долгов за прошлые годы, то есть долги безнадежные, которые составляют до 15% всех долгов – 1,2 млрд грн. Прежде всего, это квартплата за брошенные квартиры по Донецкой Луганской области, где закрыли шахты, люди закрыли квартиры и уехали навсегда или на заработки. Часть квартир уже разграблена. Или бабушка живет одна в 2-3 комнатной квартире. А прописан еще и внук. Он уехал на заработки, но доходов не показывает, значит, ей субсидия не положена. Поэтому подаем иски, в первую очередь, на тех, кто может платить, но не хочет», - сказал министр. Напомним, пеню за просрочку оплаты жилкомуслуг Верховная Рада Украины запретила взимать в 1996 году в связи с массовыми задержками выплаты зарплат и пенсий.