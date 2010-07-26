У мелких предпринимателей заберут печати

Министерство внутренних дел Украины согласовало законопроект, который предусматривает отмену печатей. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил первый заместитель главы Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Сергей Третьяков, пишет «Интерфакс-Украина». «МВД, которое отвечает за этот вопрос, согласилось с ликвидацией печати», - сказал Третьяков. По его словам, Госкомпредпринимательство передаст на рассмотрение правительства соответствующий законопроект в сентябре, и после его согласования возможно вынесение закона для рассмотрения в Верховную Раду. Напомним, 20 июля эксперты Госкомпредпринимательства разработали законопроект, которым предлагается отменить обязательность использования печатей. По мнению разработчиков, принятие такого закона позволит упростить и удешевить открытие бизнеса в Украине, поскольку предприниматели получат право самим определять, необходимы им для работы печати или же нет. На сегодняшний день предприниматели после государственной регистрации вынуждены проходить еще две процедуры, которые требуют дополнительных временных и денежных затрат. Они должны получить разрешение Министерства внутренних дел на изготовление печати и собственно изготовить самую печать. На это предприниматель тратит 5-7 дней и платит около 400 грн. Согласно проведенному экспертами Всемирного банка в 2010 году анализу легкости открытия бизнеса, в большинстве стран Европы и пост-советского пространства (кроме Украины, Азербайджана и России) нет обязательного требования для предпринимателей иметь печать.