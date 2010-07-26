МинЖКХ предлагает разогнать ЖЭКи

Уже в 2015 году в Украине не будет государственных ЖЕКов. Об этом в интервью Сегодня заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Юрий Хиврич. «Мы примем закон, чтобы с 2015 года были только ОСМД, а государственные ЖЭКи были упразднены. С 2011 по 2014 год будет проводиться разъяснительная работа. В том числе и пряником. Так на ОСМД в бюджете МинЖКХ на этот год заложено 100 тыс. грн, чтобы люди отремонтировали кровлю, стояки, подвалы, 45 млн мы выделили на ремонт лифтов именно в ОСМД. На следующий год на дотации ОСМД заложено 1,5 млрд грн», - рассказал Хиврич. Говоря о том, чем его не устраивают именно ЖЕКи, министр отметил: «ЖЭК проедает 70% денег, сданных жильцами в виде квартплаты, 10% тратит на энергоресурсы – обслуживание лифтов, освещение подъездов, 15% - на вывоз мусора и лишь 5% идет на обслуживание и текущий ремонт дома. Этого мало, чтобы подготовить дом к отопительному сезону, отремонтировать кровлю, подъезды. ОСМД распоряжается деньгами самостоятельно. К тому же он не платит НДС – уже 20% экономии».